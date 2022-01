Continua la crescita senza sosta di realme. Il brand è oramai un riferimento assoluto del mercato Android grazie ad una gamma di smartphone in costante evoluzione. Gli ultimi dati diffusi dalla società di analisi di mercato Counterpoint Research (trovate in fonte maggiori dettagli) certificano il successo di realme come produttore di smartphone 5G Android. L’azienda, infatti, ha conquistato un importante traguardo caratterizzandosi come il brand di smartphone 5G Android in più rapida crescita al mondo. Andiamo ad analizzare i numeri del successo di realme:

realme continua a crescere: vendite da record per gli smartphone 5G

I dati di Counterpoint Research confermano il successo di realme. Secondo la società d’analisi, infatti, realme ha chiuso il terzo trimestre del 2021 con un incremento del +831% delle vendite di smartphone 5G rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato risulta essere nettamente superiore rispetto al valore medio fatto registrare dal mercato globale che, nel Q3 del 2021, è cresciuto del +121% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per quanto riguarda la vendita di smartphone 5G.

In termini di crescita percentuale, realme supera tutti i principali concorrenti. In seconda posizione troviamo OPPO, che cresce del +165%, seguita da Vivo, che cresce del +147%. Dati al di sopra della media del mercato anche per Xiaomi che registra un incremento delle vendite del 134%. I quattro brand cinesi precedono Samsung che nel Q3 del 2021 ha registrato una crescita delle vendite di smartphone 5G pari ad “appena” il +70%. In classifica c’è spazio anche per Honor che registra un più modesto +11%.

L’obiettivo è continuare a crescere

Nell’annunciare questo nuovo traguardo, realme ha confermato che l’obiettivo futuro è quello di continuare in questo processo di crescita. Il brand ha già avviato, per i prossimi due anni, un piano di investimenti da circa 300 milioni di dollari per nuove attività di ricerca e sviluppo legate a prodotti dotati di tecnologia 5G. Da notare, inoltre, che realme punta a istituire sette centri tecnologici in tutto il mondo con l’obiettivo di aiutare la crescita di prodotti 5G su scala globale.

Sky Li, fondatore e CEO di realme, sottolinea: “Il nostro obiettivo è quello di aiutare almeno 100 milioni di giovani in tutto il mondo a godere dei benefici portati dalla tecnologia 5G grazie ai nostri smartphone“. Da notare che il brand punterà forte sul mercato europeo per il prossimo futuro anche grazie alla nuova strategia “go premium” appena annunciata in occasione del recentissimo debutto del nuovo flagship premium, realme GT 2 Pro.

Per quanto riguarda il futuro di realme in Europa, Madhav, Vicepresidente di realme International Business Group, aggiunge: “In Europa, oltre all’introduzione di smartphone flagship premium, stiamo anche portando numerose sorprese tecnologiche sotto forma di interessanti concept phone, presentate durante interessanti summit tecnologici. Apprezziamo il valore delle nostre collaborazioni e continueremo ad estendere la nostra partnership con operatori e distributori”