Uno dei principali punti di forza degli smartphone Nokia di HMD era la loro tempestiva rapidità col quale ricevevano una nuova versione software. La società infatti si è sempre rivelata molto rapida nel rilasciare i vari aggiornamenti ai propri dispositivi, anche se la situazione è cambiata radicalmente con l’arrivo di Android 11. La penultima versione del robottino verde ha segnato parecchi ritardi nella distribuzione.

HMD promette miglioramenti e annuncia Android 12 per Nokia X20

AndroidAuthority ha chiesto ad HMD se la causa del problema fosse il numero troppo elevato di telefoni che avrebbe dovuto aggiornare e, a rispondere per l’azienda, ci ha pensato Stephan Taylor, CMO di HMD. Il dirigente ha anche aggiunto che, oltre all’ampio portfolio di dispositivi, anche il non aver preso parte del programma beta di Android 11 ha rallentato molto. Ecco le sue parole:

“Penso che la tua osservazione sia giusta, ad essere onesti. Non abbiamo avuto molto successo con il lancio di Android 11 (sic), e penso che abbiamo imparato da questo. Ma penso che mentre andiamo avanti, sicuramente nella prospettiva globale siamo focalizzati su un livello di dispositivi più mirato e inoltre siamo già nel programma beta con Android 12. Quindi sì, sono un po’ disonorato di come ci siamo comportati con Android 11, ma penso che torneremo in prima linea”

Inoltre Taylor ne approfitta per confermare il roll out della versione stabile di Android 12 per Nokia X20 come prova del rinnovato impegno dell’azienda in questo senso.

Speriamo che HMD possa mantenere fede alle sue parole e tornare veloce come un tempo. Voi siete possessori di uno smartphone dell’azienda? Cosa ne pensate della gestione aggiornamenti? Fatecelo sapere con un commento utilizzando il box qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: Aggiornamenti a pagamento: la nuova (pazza?) idea di HMD Global