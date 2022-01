Google Pixel 6 e il suo fratello maggiore Pixel 6 Pro, fanno parte della famiglia degli smartphone targati Google. Dopo aver già testato la fotocamera del modello Pro, che aveva ricevuto una valutazione di 135, il celebre sito DxOMarK mette ora sotto la propria lente d’ingrandimento la fotocamera di Pixel 6.

Il comparto fotografico dello smartphone è composto da:

Primario: sensore da 50 MP 1/1,31″, pixel da 1,2 µm , obiettivo con apertura f/1,85 equivalente a 24 mm , OIS , doppio PDAF

Ultra grandangolare: sensore da 12,5 MP 1/2,86″, pixel da 1,25 μm, obiettivo con apertura f/2,2 equivalente a 16 mm

Sensore LDAF (autofocus a rilevamento laser)

Flash LED

4K a 30/60 fps (4K/30 fps testati)

Pixel 6 è il leader della fascia alta di dimensioni contenute

A convincere maggiormente lo staff di DxOMarK è stata la qualità dei dettagli che lo smartphone riesce a catturare in condizioni di luce intensa e in interni, la precisione del colore restituito, il livello dei dettagli naturali e nelle ombre, la messa a fuoco automatica rapida in condizioni di luce intensa e al chiuso, il dettaglio nelle riprese, la stabilizzazione e i dettagli nei video, nonché l’esposizione video accurata e la gamma dinamica.

Di contro sono invece risultati meno convincenti una serie di caratteristiche quali il rumore di fondo presente in tutte le condizioni (specialmente nell’ombra), la mancanza di dettagli in condizioni di scarsa illuminazione e nelle riprese a lungo raggio, l’effetto bokeh non visibile nell’anteprima, l’instabilità del colore nei video, i rumori di fondo nei video con poca luce, la non sempre affidabile messa a fuoco automatica nei video con scarsa illuminazione e gli artefatti video come aliasing e sfarfallio.

Con un punteggio totale di 132, Google Pixel 6 si attesta appena fuori dalla top ten dei migliori smartphone per fotocamera. Nella sua fascia di prezzo insomma è il re indiscusso, soprattutto per quegli utenti, professionisti e non, che prediligono la portabilità del loro dispositivo alle dimensioni del display di quest’ultimo.