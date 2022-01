Per festeggiare l’arrivo del 2022, sono state rinnovate le partnership nell’ambito del programma fedeltà Vodafone Happy Black Limited Edition e, tra le altre novità, spiccano gli sconti fino a 150 euro sull’acquisto in un’unica soluzione di alcuni smartphone a marchio Xiaomi e Redmi.

Se infatti il programma fedeltà di Vodafone mantiene invariato il costo mensile di 2,99 euro, oltre alle partnership che permettono di accedere a scontistiche varie, nell’ambito della sezione Tech permangono anche la possibilità di acquistare smartphone e prodotti IoT a prezzo ribassato e la promo Pass Smart Meeting.

Vodafone Happy Black Limited Edition: offerte Xiaomi

Con l’inizio del nuovo anno sono in particolare tre gli smartphone Xiaomi e Redmi che possono essere acquistati in sconto nei punti vendita dell’operatore esclusivamente dai clienti Vodafone iscritti a Happy Black Limited Edition.

Ecco in dettaglio i modelli e i prezzi applicati:

Xiaomi 11T 128 GB a 399,99 euro , con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino di 549,99 euro.

, con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino di 549,99 euro. Redmi Note 10S (ecco la nostra recensione) 128 GB a 229,99 euro , con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 279,99 euro.

, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 279,99 euro. Redmi 9AT 32 GB a 89,99 euro, con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo di listino di 129,99 euro.

Gli stessi modelli potrebbero essere acquistabili a prezzi diversi dagli altri clienti. Gli stessi iscritti a Happy Black Limited Edition possono usufruire delle offerte — che saranno valide fino al 31 gennaio 2022, a meno di proroghe — solo mostrando il codice sconto ricevuto via SMS da Happy Black.

Altre novità di gennaio 2022

Nuovo anno, vecchi meccanismi promozionali: anche a gennaio 2022, esclusivamente per le prime attivazioni, rimane la possibilità per il cliente Vodafone di provare Happy Black Limited Edition gratuitamente per il primo mese. Ecco il link diretto al sito ufficiale per l’attivazione.

Inoltre, tutti coloro i quali attiveranno il programma fedeltà in questo periodo e fino al 31 gennaio 2022 potranno prendere parte al concorso a premi che mette in palio un buono regalo su Zalando.

In aggiunta ai menzionati sconti sugli smartphone Xiaomi, il 2022 ha portato anche una ventata di novità nelle altre sezioni del catalogo delle partnership attive nell’ambito di Happy Black. In particolare:

nella sezione Shopping sono stati aggiunti: IBS , sconto di 4 euro su una spesa minima di 35 euro per acquisti della sezione Outlet sul sito IBS; Zalando , 6% di sconto sull’acquisto di un buono regalo Zalando da 100 euro; Doppelganger , sconto del 15% valido su tutti i prodotti solo online, cumulabile con i saldi; Lancome , 20% di sconto valido su una spesa minima di 65 euro sul sito Lancome, con spese di spedizione gratuite; Q8 , buono carburante digitale di 3 euro valido su un rifornimento minimo di 30 euro nei distributori Q8 e Q8easy aderenti; Yoox , sconto del 20% valido su una spesa minima di 125 euro per acquisti su YOOX.

sono stati aggiunti: , sconto di 4 euro su una spesa minima di 35 euro per acquisti della sezione Outlet sul sito IBS; , 6% di sconto sull’acquisto di un buono regalo Zalando da 100 euro; , sconto del 15% valido su tutti i prodotti solo online, cumulabile con i saldi; , 20% di sconto valido su una spesa minima di 65 euro sul sito Lancome, con spese di spedizione gratuite; , buono carburante digitale di 3 euro valido su un rifornimento minimo di 30 euro nei distributori Q8 e Q8easy aderenti; , sconto del 20% valido su una spesa minima di 125 euro per acquisti su YOOX. nella sezione Tempo Libero , a partire da questo mese, sono presenti anche: Readly , 3 mesi di abbonamento a Readly gratis, poi si rinnova a 8,99 euro al mese per 6 mesi salvo disattivazione; Booking , sconto dell’8% sulle prenotazioni effettuate entro il 31 Marzo 2022.

, a partire da questo mese, sono presenti anche: , 3 mesi di abbonamento a Readly gratis, poi si rinnova a 8,99 euro al mese per 6 mesi salvo disattivazione; , sconto dell’8% sulle prenotazioni effettuate entro il 31 Marzo 2022. all’interno della sezione Food, infine, trovano posto anche: Carrefour, sconto di 10 euro valido su una spesa minima di 89 euro per acquisti sul sito Carrefour; Bofrost, sconto di 10 euro valido su una spesa minima di 40 euro sul sito Bofrost; Sperlari, sconto del 20% per acquisti di prodotti Sperlari, Saila, Galatine e altro sullo shop online di Sperlari; Snack Mars, sconto del 35% per acquisti di prodotti M&M’s, Mars, Twix e altro sullo shop online dedicato all’iniziativa.

Tutti gli sconti descritti sezione per sezione si aggiungono a quelli che erano già disponibili per effetto di precedenti collaborazioni.

Per tutte le offerte telefoniche di Vodafone vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata a questo link.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche