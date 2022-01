Oggi AnTuTu ha annunciato la classifica con i primi 10 smartphone top di gamma Android relativa a Dicembre 2021. Sarà una classifica nella quale mancheranno i nuovi dispositivi lanciati con Snapdragon 8 Gen 1 come Xiaomi 12 e Moto Edge X30 poiché lanciati alla fine del mese scorso, quindi senza abbastanza dati per essere classificati. Tuttavia, i primi 10 smartphone in questo elenco utilizzano Snapdragon 888+ o Snapdragon 888.

Ecco i 10 smartphone top di gamma Android secondo AnTuTu

A primeggiare nella classifica c’è il Black Shark 4S Pro dotato di Snapdragon 888+ con un punteggio medio di 874.702 punti. Anche la seconda posizione è occupata da uno smartphone da gaming con Snapdragon 888+ , Nubia Red Magic 6S Pro, con un punteggio medio di 852.985. Confrontando i punteggi secondari, la differenza tra i due risiede nei punteggi CPU, GPU e MEM. Tra questi, il Black Shark 4S Pro si basa sull’esclusiva memoria flash SSD + UFS 3.1, compresi anche i vantaggi dell’ampio spazio di archiviazione da 512 GB. Al terzo posto invece c’è IQOO 8 Pro. Anch’esso ha lo stesso SoC degli altri due dispostivi, ma non è uno smartphone da gaming, il che lo rende il modello non da gioco con il punteggio più alto tra le ammiraglie.

Ecco la classifica completa presentata da AnTuTu:

Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888+) – 874.702 punti

Nubia Red Magic 6S Pro (Snapdragon 888+) – 852.985 punti

iQOO 8 Pro (Snapdragon 888+) – 845.580 punti

Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888+) – 837.109 punti

Oppo Trova N (Snapdragon 888) – 836, 772 punti

iQOO 8 (Snapdragon 888) – 831.983 punti

Asus Rog Gaming Phone 5s (Snapdragon 888+) – 831.905 punti

iQOO Neo 5s (Snapdragon 888) – 825.706 punti

Motorola Edge S30 (Snapdragon 888) – 825,232 punti

Oppo Find X3 Pro (Snapdragon 888) – 825.047 punti

Dall’elenco è possibile notare che i primi quattro smartphone utilizzano Qualcomm Snapdragon 888+ insieme ad altri cinque smartphone nell’elenco, mentre i restanti utilizzano il SoC Snapdragon 888. Tuttavia l’elenco cambierà in maniera significativa con la classifica di Gennaio per via della presenza dei nuovi dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 1, il quale supera 1.000.000 di punti sulla piattaforma di benchmark. Confrontando ad esempio lo Xiaomi 12 Pro equipaggiato con la nuova generazione di processori Qualcomm, il punteggio del test effettivo è 1.020.324. Il punteggio GPU di questo chip è vicino a 450.000, mentre la GPU Nubia Red Magic 6S Pro ottiene “solo” 320.000 punti. Pertanto è facile notare come le prestazioni sul nuovo dispositivo sono nettamente migliori.

In attesa di scoprire come sarà la nuova classifica di Gennaio, se siete interessati a comprare un nuovo smartphone o siete semplicemente curiosi di scoprire cosa offre il mercato, potete dare un’occhiata alla nostra rubrica dedicata ai migliori smartphone di Dicembre 2021 disponibile a questo link.

Che ne pensate di questi punteggi? Fatecelo sapere con un commento utilizzando l’apposito box.