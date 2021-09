REDMAGIC 6S Pro è ufficiale e porta con sé diversi miglioramenti rispetto al predecessore, come un nuovo chipset, un perfezionato sistema di raffreddamento e controlli touch più rapidi. Scopriamo insieme le specifiche tecniche e il prezzo di vendita dello smartphone da gaming.

REDMAGIC 6S Pro è ufficiale: specifiche e funzionalità

REDMAGIC 6S Pro è uno smartphone pensato per i giocatori mobili che non vogliono scendere a compromessi. Il cuore del dispositivo è infatti costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888+ con clock che si spinge fino a 2,995 GHz.

Tutta questa forza bruta non servirebbe a un granché senza un adeguato sistema di raffreddamento, ed è per questo che la casa cinese ha sviluppato ICE 7.0, che rispetto alla precedente versione integra materiali a cambiamento di fase (Phase Change Materials, o PCM): questi sono in grado di immagazzinare il calore non appena viene generato, rilasciandolo lentamente in seguito in modo da evitare picchi. Ma non è finita qui, perché lo smartphone dispone di una ventola di raffreddamento attiva che arriva fino a 20.000 giri al minuto, il cui rumore viene mitigato da una copertura in metallo (-40% secondo la casa).

Il display di REDMAGIC 6S Pro è un AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione 1080 x 2400, con pannello 8 bit con il 100% della copertura DCI-P3, luminosità di 700 nit e supporto al DC dimming. Il refresh rate è di 165 Hz (con varie modalità tra cui scegliere) come il modello precedente, ma per quanto riguarda la frequenza di campionamento questa volta arriviamo fino a 720 Hz per il multi-touch (6 Pro si fermava a 360 Hz). I trigger funzionano invece a un touch sampling rate di 450 Hz e hanno un tempo di risposta di 2,2 ms.

Ecco la scheda tecnica completa di REDMAGIC 6S Pro:

display AMOLED 20:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400) con refresh di 165 Hz e touch sampling rate fino a 720 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888+ con clock fino a 2,995 GHz

12 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività dual 5G (2 nano SIM) SA + NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, HDMI

batteria da 5050 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 66 W

Android 11 con RedMagic OS 4.0

dimensioni di 169 x 77,19 x 9,5 millimetri, peso di 215 grammi

Prezzo e uscita di REDMAGIC 6S Pro

REDMAGIC 6S Pro sarà disponibile all’acquisto anche in Europa a partire dal 27 settembre 2021 ai seguenti prezzi:

12-128 GB a 599 euro

16-256 GB Black a 699 euro

16-256 GB Transparent a 729 euro

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

