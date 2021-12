Come tutti i produttori di smartphone anche Xiaomi ha la sua interfaccia personalizzata, la MIUI che è tra le più apprezzate del settore per via dell’elevata possibilità di personalizzazione offerta all’utente. Al suo interno vanta una serie di applicazioni preinstallate, che consentono all’utilizzatore di eseguire le operazioni più svariate con il proprio terminale. Nel continuo percorso di crescita e miglioramento, è ora in roll-out un aggiornamento per l’app Galleria che introduce una comoda novità.

Xiaomi introduce la filigrana protettiva nella Galleria

Grazie al canale Telegram xiaomiui, abbiamo la possibilità di prendere visione dei miglioramenti apportati dal colosso cinese alla sua applicazione Galleria. La novità più rilevante è l’introduzione della possibilità di inserire in un documento la filigrana protettiva. La MIUI infatti integra al suo interno la funzionalità di scannerizzazione dei documenti, offrendo ai propri utenti la possibilità di scattare una foto e trasformare direttamente il foglio inquadrato in un file pdf.

Grazie all’aggiornamento che porta l’app alla versione 3.4.3.1 è possibile aggiungere al testo una filigrana, in modo da precludere la possibilità di condivisione del file qualora non fosse consentito. Per utilizzare la nuova funzione, una volta aperto il documento desiderato, basta recarsi sul pulsante “Altro” in basso a destra e poi su “Filigrana di protezione”.

Oltre a questa interessante novità, il changelog dell’aggiornamento recita:

Aggiunte filigrane di protezione della carta d’identità personalizzate per proteggere la tua identità e le informazioni private.

Aggiunto uno strumento di ricerca del tipo di media per aiutare a localizzare più facilmente le tue foto.

Aggiunta la visualizzazione delle foto scattate nelle vicinanze quando si tocca un’immagine nella visualizzazione mappa di Foto.

Layout dell’elenco di foto ottimizzato per migliorare l’efficienza di visualizzazione. Consentito agli utenti di pizzicare per ingrandire immagini e video.

Include correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni per la Galleria.

Xiaomi non ha ancora iniziato la fase di rilascio ufficiale dell’aggiornamento, tuttavia l’APK è stato estratto da una build cinese e, qualora non voleste attendere la notifica sul vostro smartphone, potete scaricare il file direttamente da APKMirror seguendo questo link.