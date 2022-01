Buone notizie per i possessori di Realme GT Master Edition: il team di sviluppatori del produttore asiatico pare abbia finito i propri lavori di ottimizzazione dell’interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 12, tanto da essere pronto a dare il via ai test con una ristretta cerchia di utenti prima di rilasciare l’aggiornamento stabile per tutti.

Realme ha bisogno di possessori di questo telefono desiderosi di accedere al programma Early Access per provare la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda a bordo di tale device, in modo da poter individuare eventuali bug e avere il più elevato numero possibile di feedback.

Su Realme GT Master Edition sbarca Android 12

Il programma Early Access è una sorta di versione beta messa a disposizione di una ristretta cerchia di volontari (le candidature degli utenti saranno accettate a gruppi), che hanno così la possibilità di provare la nuova versione software (ovviamente con la consapevolezza che potrebbero andare incontro anche a bug rilevanti).

Per accedere al programma è necessario avere un Realme GT Master Edition senza root, con la versione software RMX3360_11_A.08, almeno 10 GB di memoria di archiviazione disponibili e la batteria con almeno il 60% di autonomia residua. Prima di procedere il produttore consiglia di effettuare un backup dei propri dati, in modo da non perderli in caso di problemi.

Una volta accertata la presenza dei suddetti requisiti, gli interessati possono andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione dedicata agli aggiornamenti software, toccare l’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra, selezionare Versione di prova, quindi Applica e Invia.

Per ulteriori informazioni sul programma Early Access di Realme UI 3.0 per Realme GT Master Edition vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore asiatico.

Restiamo in attesa di informazioni da Realme per scoprire quando la versione stabile dell’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti.

Leggi anche: la recensione di Realme GT Master Edition