Sono passati ormai due mesi dall’esordio ufficiale sul mercato (seppur soltanto in alcuni Paesi) di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma chi ha deciso di acquistare uno di questi due smartphone non può ancora sfruttarli al massimo delle loro potenzialità: ci riferiamo alla funzionalità di ricarica rapida in modalità wireless a 23 W.

Dato che l’update di dicembre è stato ritirato, i possessori di uno degli smartphone della serie Google Pixel 6 dovranno attendere l’aggiornamento di gennaio per poter utilizzare questa funzione, il cui rilascio è in programma per la seconda parte del prossimo mese.

A gennaio in arrivo una novità per Google Pixel 6

Ricordiamo che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View si è trovato costretto a ritirare l’aggiornamento di dicembre a causa di alcuni problemi relativi alle chiamate e alla connettività lamentati dagli utenti e quello del prossimo mese dovrebbe introdurre un numero di feature più alto del previsto.

Al momento non è chiaro se l’update di dicembre includesse effettivamente il supporto alla funzionalità di ricarica rapida in modalità wireless a 23 W, in quanto nel changelog ufficiale si faceva riferimento soltanto a generici miglioramenti generali per la ricarica wireless in determinate condizioni e a miglioramenti per il rilevamento dell’allineamento su Pixel Stand in determinate condizioni.

Il colosso di Mountain View ha confermato che con l’aggiornamento del prossimo mese il supporto alla ricarica rapida in modalità wireless a 23 W sarà sicuramente implementato e ha precisato che sarà necessario avere un dispositivo dotato della build SQ1D.211205.016.A1 (ossia quella relativa all’update di dicembre poi ritirato) oppure della build SQ1D.220105.xxx (o una più recente) per poter sfruttare tale funzionalità sulla seconda generazione di Google Pixel Stand.

Ricordiamo che nel corso del 2022 gli smartphone della serie Google Pixel 6 faranno finalmente il loro esordio ufficiale anche nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6