Torniamo a occuparci di HONOR Magic V, ossia il primo atteso smartphone pieghevole di questo popolare brand della telefonia e sul quale vi sono aspettative piuttosto elevate, supportate dalla possibile presenza nella sua dotazione tecnica del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

In attesa della sua presentazione ufficiale, che dovrebbe essere in programma per il prossimo mese in Cina, nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli su alcune delle probabili caratteristiche del primo smartphone pieghevole di HONOR.

Alcune delle presunte caratteristiche di HONOR Magic V

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, HONOR Magic V dovrebbe vantare un display pieghevole interno di dimensioni generose (non è stata specificata la sua diagonale) con un foro nell’angolo in alto a destra per una fotocamera e un refresh rate a 120 Hz mentre lo schermo esterno dovrebbe arrivare a supportare un refresh rate a 90 Hz e avere un foro in alto al centro.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone pieghevole di HONOR vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, una batteria che supporta la ricarica rapida a 66 W (putroppo non vi sono informazioni sulla sua capacità) e una tripla fotocamera posteriore (con un sensore principale da 50 megapixel).

Dal punto di vista software, infine, HONOR Magic V dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo Android 12 e l’ultima versione di Magic UI, l’interfaccia personalizzata del produttore cinese.

Stando alle ultime indiscrezioni, oltre che su questo device HONOR sarebbe al lavoro anche su un altro smartphone pieghevole: si tratterebbe di un modello a conchiglia che potrebbe essere lanciato entro la fine del primo trimestre del 2022.

In sostanza, anche HONOR avrebbe deciso di puntare sul settore degli smartphone pieghevoli, ritenuto da tanti quello che nei prossimi anni potrebbe fornire gli spunti più interessanti.

Resta da capire se HONOR riuscirà a proporre i suoi modelli a prezzi aggressivi o se il produttore deciderà di alzare l’asticella.

