Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono stati annunciati ufficialmente nella giornata di ieri (e con loro anche il più economico Xiaomi 12X e la nuova e attesissima MIUI 13), ma adesso è arrivata una conferma in merito al contenuto della confezione di vendita, con particolare riferimento a caricabatterie e cavi dati/di ricarica.

Prima di tutto va detto che i due nuovi smartphone di punta di Xiaomi, che non sono esattamente economici e che sono attualmente in preordine con la prima vendita ufficialmente prevista per il 31 dicembre 2021, non vengono più proposti anche nella “environmental protection version” come era accaduto coi modelli precedenti.

Questo vuol dire che l’intera serie può essere acquistata con la confezione di vendita comprensiva del caricabatterie rapido e del cavo di ricarica standard USB-C. In particolare, Xiaomi 12 presenta un caricabatterie che arriva fino a 67 watt, mentre quelli di Xiaomi 12 Pro può spingersi fino a 120 watt.

Tuttavia ci sono un paio di dettagli che meritano di essere precisati: in primis, il cavo dati che il produttore cinese ha deciso di includere nelle confezioni di vendita dei due smartphone è di tipo CA; secondariamente (e ovviamente), l’alimentatore presenta una porta USB-A, ma questa volta Xiaomi non ha usato il nitruro di gallio. Insomma, un piccolo passo indietro rispetto al recente passato.

Scelta diversa, invece per il meno costoso Xiaomi 12X: in questo caso il produttore ha preferito mantenere la possibilità di scelta tra la “package version” e la “environmental protection version”, la quale non comprende né il caricabatterie né il cavo dati. La versione completa, invece, li include ovviamente entrambi, con l’alimentatore fornito che arriva fino a 67 watt. Tra le due versioni non corre alcuna differenza di prezzo.

