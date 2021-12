Domani gli smartphone della serie Xiaomi 12 saranno finalmente presentati ma in Rete continuano a susseguirsi senza sosta indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che saranno le loro principali caratteristiche.

E così nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini della pagina Web del sito del produttore dedicata alla vendita di Xiaomi 12 Pro (al momento non accessibile) e grazie ad esse possiamo farci un’idea del presunto design e della scheda tecnica del device.

Il design e le principali caratteristiche di Xiaomi 12 Pro

Stando a quanto è possibile apprendere dalle seguenti immagini, la versione Pro della nuova serie di smartphone del colosso cinese dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (nera, rosa, verde e blu) e dovrebbe avere un design simile a quello del modello “base”, sebbene i suoi sensori fotografici e i tasti fisici saranno un po’ più grandi.

Rispetto al display da 6,28 pollici del modello base, Xiaomi 12 Pro dovrebbe vantare uno schermo Samsung E5 AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe invece includere un sensore primario Sony IMX707 da 50 megapixel con apertura f/1.9, un sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN1 da 50 megapixel e un teleobiettivo Samsung S5KJN1 da 50 megapixel.

Xiaomi 12 Pro sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 e potrà contare su RAM con tecnologia LPPDR5 e memoria di archiviazione che supporta lo standard UFS 3.1.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non mancheranno quattro altoparlanti Harmon Kardon, una batteria da 4.600 mAh con architettura a due celle e il chip Surge P1 per la gestione delle risorse (con supporto alla ricarica rapida a 120 W, in modalità wireless a 50 W e inversa a 10 W), un sistema di controllo della temperatura raffreddato a liquido con camera di vapore e l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Nuove immagini e video

Sempre in Rete sono apparse nuove immagini rendering che non fanno altro che confermarci il design scelto da Xiaomi per i suoi smartphone top di gamma del 2022:

In particolare, tali immagini mettono in evidenza il comparto fotografico di Xiaomi 12, caratterizzato da un modulo di forma rettangolare che ospita tre sensori e un flash LED, il tutto con uno scalino di alcuni mm.

Il popolare leaker evleaks ha anche pubblicato due video promozionali che Xiaomi probabilmente sfrutterà per promuovere i propri nuovi telefoni:

Ecco, infine, due foto dal vivo dei nuovi smartphone del colosso cinese:

Appuntamento a domani per la presentazione ufficiale.

