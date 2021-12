Circa tre settimane fa Samsung ha rilasciato l’aggiornamento beta di One UI 4.0 basato su Android 12 per Galaxy S10 e Galaxy Note 10, ma pochi giorni dopo l’azienda ha rilasciato il secondo aggiornamento per correggere dei bug critici. Ora il colosso sudcoreano ha rilasciato la terza build One UI 4.0 Beta per questi smartphone.

Samsung rilascia il terzo aggiornamento Android 12 per Galaxy S10 e Note 10

Samsung ha da poco annunciato la disponibilità al download del terzo aggiornamento One UI 4.0 Beta per gli utenti Galaxy S10 e Galaxy Note 10 residenti in Corea del Sud.

La versione del firmware per questo aggiornamento termina con ZULB per Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 5G e Galaxy S10+, mentre termina con ZULD per Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.