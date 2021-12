Dovrebbero essere gli smartphone della serie Xiaomi 12 i primi a fare girare l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese, ossia MIUI 13 e la conferma arriverà domani, quando i device saranno presentati ufficialmente.

Come cambieranno gli smartphone Xiaomi con MIUI 13

Nelle scorse ore, ad ogni modo, il team di Xiaomi ha deciso di fornirci alcune anticipazioni sulle novità che MIUI 13 porterà con sé e tra di esse un ruolo di primo piano pare che sarà rivestito dalla fluidità, tanto che a dire del produttore rispetto a MIUI 12.5 vi sarà un miglioramento da questo specifico punto di vista dal 15% al 52%.

Le applicazioni si apriranno più rapidamente e il frame drop rate sarà ridotto di quasi il 90%. Inoltre, sempre stando a quanto Xiaomi ha reso noto, la MIUI 13 potrà anche contare su alcune funzionalità come Focus Computing 2.0 (che, tra le altre cose, destina le risorse di elaborazione verso le app di sistema e quelle di terze parti principali, rendendole più fluide), liquid storage e atomic memory, grazie alle quali i tempi di lettura e scrittura saranno più rapidi.

Grande attenzione sarà prestata anche alla sicurezza, in quanto la nuova interfaccia potrà contare su una funzionalità chiamata Privacy Security Goalkeeper e su una funzione anti-frode integrata a livello di sistema, oltre che su una soluzione che proteggerà gli utenti dai link pericolosi.

Lei Jun, il CEO del colosso asiatico, ha condiviso un sondaggio in Cina con l’obiettivo di scoprire quali siano le funzionalità che gli utenti sperano di trovare in MIUI 13 e la maggioranza si è augurata che la nuova interfaccia possa essere esente da bug (cosa non così scontata se si considerano i problemi avuti dall’azienda con la precedente versione).

Ricordiamo che MIUI 13, interfaccia basata su Android 12, oltre che sugli smartphone della serie Xiaomi 12 sbarcherà nelle prossime settimane anche su altri popolari telefoni di Xiaomi, come Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Youth Edition, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+.

Restiamo in attesa di scoprire dal team di sviluppatori del colosso cinese quali saranno i device che riceveranno MIUI 13 nella seconda “ondata” di aggiornamenti.

