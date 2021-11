Il sistema operativo Android Automotive di Google è destinato ad espandersi a un più vasto parco auto nei prossimi due anni e quindi sempre più app stanno lentamente arrivando sulla piattaforma. L’ultima a salire a bordo è Amazon Music che ha ufficialmente abbracciato Android Automotive.

Amazon Music approda su Android Automotive

La scorsa settimana è apparsa una nuova pagina di Amazon Music su Google Play Store creata appositamente per Android Automotive. L’estensione del servizio di streaming di Amazon non mostra alcuno screenshot della sua interfaccia, ma è stato confermato che funziona su veicoli con il sistema operativo di Google.

Vari proprietari di Polestar 2 riferiscono che Amazon Music appare nel Play Store dall’inizio della scorsa settimana, affermando che l’app funziona perfettamente nelle loro auto.

Un utente afferma che l’app supporta il ripristino automatico, tuttavia il lancio di questa applicazione sembra essere al momento limitato agli Stati Uniti.

YouTube Music e Spotify hanno già aggiunto il supporto per Android Automotive, quindi non poteva mancare il servizio di streaming musicale di Amazon che tra l’altro viene fornito in una versione gratuita con Amazon Prime.

Il prossimo anno Android Automotive verrà adottato anche da altre case automobilistiche tra cui Honda e Ford che sono già pronte a immettere sul mercato veicoli che utilizzando la piattaforma di Google.

Nel frattempo Android Auto arriva alla versione 7.1 con un nuovo aggiornamento.