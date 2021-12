DXOMARK ha concluso una nuova serie di test pubblicando le recensioni dedicate al comparto audio dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ed alla fotocamera anteriore dello Xiaomi 11T. I tre smartphone, tra i modelli più interessanti delle rispettive fasce di prezzo, hanno affrontato i “soliti” test del team di DXOMARK che ha analizzato nel dettaglio le reali performance dei vari modelli andando, come sempre, ad attribuire un voto basato (per quanto possibile) su dati oggettivi. Gli smartphone di Google se la cavano bene con il Pixel 6 che si piazza in modo ottimale nel suo segmento per la qualità dell’audio. Promosso anche lo Xiaomi 11T che si conferma tra i migliori smartphone della sua categoria per la camera frontale. Vediamo i risultati:

Google Pixel 6 e 6 Pro: DXOMARK promuove l’audio, pochi i difetti

Partiamo proprio dai nuovi smartphone di Google. L’analisi di DXOMARK si chiude con un punteggio globale di 71 per il comparto audio sia del Pixel 6 che del Pixel 6 Pro con voti parziali di 71 per la riproduzione e 70 per la registrazione in entrambi i casi. Per il Pixel 6, DXOMARK apprezza la presenza di pochi artefatti ed una buona resa audio indipendentemente dal volume. Apprezzato anche il volume delle registrazioni che risulta anche pulito.

Tra i contro evidenziati dai test, troviamo dei bassi un po’ sottotono ed un bilanciamento della regolazione audio non ottimale. Il primo step della regolazione dell’audio, infatti, genera un audio troppo basso mentre l’ultimo risulta eccessivo. Come avviene anche sul Pro, inoltre, lo stereo non segue la rotazione del telefono durante la riproduzione di un video, compromettendo la resa audio.

Per quanto riguarda la registrazione, invece, vengono evidenziati dei problemi in ambienti rumorosi e un audio spaziale nei video selfie non eccellente. Il punteggio complessivo è comunque più che positivo. Nella classifica globale, infatti, il Pixel 6 si piazza al 18° posto mentre tra gli smartphone di fascia alta (ma non top di gamma) lo smartphone di Google occupa un’eccellente seconda posizione. Lato audio, il Pixel 6 è sicuramente tra i migliori prodotti del suo segmento.

Ecco il punteggio complessivo ottenuto dal Pixel 6:

Per quanto riguarda il Google Pixel 6 Pro, invece, i test di DXOMARK mettono in evidenzia un passo in avanti in termini di performance, soprattutto grazie a bassi più profondi e medi più forti, rispetto al Pixel 6. Anche la registrazione è promossa con un audio bilanciato e privo di artefatti. Tra i lati negativi emersi dalla recensione, invece, troviamo, in riproduzione, una forte compressione dell’audio a volume elevato e diversi artefatti rilevati.

In registrazione emergono si evidenzia qualche battuta d’arresto, in particolare per i video selfie. Complessivamente, per il Pixel 6 Pro si registra un buon 18° posto nella classifica globale. Nel suo segmento, quello dei top di gamma, lo smartphone di Google deve accontentarsi di un 11°, rimanendo di poco fuori dalla top 10 e posizionando al pari di iPhone 11 Pro Max, un paio di gradini più in basso rispetto agli attuali top di gamma di Apple.

Ecco il punteggio complessivo ottenuto dal Pixel 6 Pro:

Xiaomi 11T: tra i migliori della sua categoria per la camera frontale

La recensione di DXOMARK dello Xiaomi 11T promuove lo smartphone della casa cinese. Il sensore frontale da 16 Megapixel supera in modo soddisfacente i tradizionali test del sito chiudendo con un punteggio complessivo di 88 (90 nelle foto e 85 nei video). I selfie risultano di buona qualità, con un’esposizione accurata ed un rumore sotto controllo sia negli scatti all’interno che in quelli in condizione di scarsa luminosità, una condizione di utilizzo sempre complicata per le camere frontali. In queste condizioni, però, si registrano dettagli ridotti negli scatti. Qualche errore anche nell’applicazione dell’effetto bokeh alle foto.

Per i video, il test promuove la camera frontale dello Xiaomi 11T, evidenziandone però alcuni limiti. La stabilizzazione non è eccellente ed il rumore nei video registrati in condizioni di scarsa luminosità è evidente. Complessivamente, DXOMARK piazza lo Xiaomi 11T al 43° posto della sua classifica generale. Per il suo segmento di mercato, invece, lo smartphone di Xiaomi ottiene un eccellente terza posizione confermando il buon lavoro svolto dall’azienda nell’ottimizzazione del comparto fotografico dell’ottimo 11T.