Dalla piattaforma Indiegogo arriva un nuovo interessante progetto in cerca di fondi che ha come protagonista un sistema capace di migliorare le potenzialità multimediali dell’impianto stereo dell’auto: stiamo parlando di Carbotics.

Si tratta di una soluzione che è stata studiata per “sbloccare” le capacità dell’impianto stereo di un’auto aggiungendo l’esperienza Android completa, il tutto attraverso un piccolo dispositivo chiamato Carbotics Carplay2Droid-4g, che rende la radio del veicolo autonoma dallo smartphone.

A cosa serve Carbotics CarPlay2Droid-4G

Questa è la dotazione tecnica di Carplay2Droid-4g:

processore Qualcomm octa-core da 1,8 GHz

4 GB di RAM

64GB di memoria integrata (espandibile tramite slot per schede MicroSD)

antenna 4G LTE e 3G integrata

GPS integrato

sistema operativo Android 9.0

supporto CarPlay, Android Auto e Mirrorlink

doppio Bluetooth BLE4.2 / BT5.0

supporto a funzione di chiamata telefonica

supporto a Google Play Store

supporto ai controlli vocali

In pratica, Carplay2Droid-4g è specificamente progettato per essere utilizzato come una sorta di aggiornamento e potenziamento di una normale autoradio, rendendo di fatto l’utente libero dalla necessità di usare il proprio telefono per condividere le risorse necessarie (come il modulo GPS o la connettività dati).

Grazie al modulo GPS integrato e allo slot per una scheda SIM, questo dispositivo è in grado di garantire agli utenti di sfruttare i vari programmi di navigazione satellitare in modo autonomo e di effettuare e ricevere chiamate telefoniche o usufruire di contenuti multimediali in streaming.

Sempre a dire del team che ha realizzato Carplay2Droid-4g, tra i suoi punti di forza vi è il sistema di installazione che, attraverso una porta USB, dovrebbe richiedere meno di un minuto, supportando i veicoli dei principali brand.

I produttori hanno anche realizzato un modello privo della connettività 4G, chiamato Carbotics Carplay2Droid, che ha solo 2 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata e non supporta i comandi vocali.

Il prezzo di questi due dispositivi durante la campagna è di 169 dollari per il modello “base” e 199 dollari per quello con connettività 4G mentre il via alle spedizioni dovrebbe essere dato entro la fine di dicembre.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata su Indiegogo.