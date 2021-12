Dopo il lancio di Wear OS 3 durante il Google I/O a maggio di quest’anno, Big G rese disponibile agli sviluppatori un emulatore che permetteva di prendere confidenza con il nuovo sistema operativo per smartwatch. Da allora però nessun wearable eccetto Samsung Galaxy Watch 4 ha visto questo sistema operativo a bordo, e data la pesante personalizzazione operata da Samsung, nessuno ha ancora visto Wear OS 3 in versione stock o comunque come pensato da mamma Google.

Pixel Watch potrebbe essere colorato e vivace, come il Material You

Questa situazione probabilmente si protrarrà fino al 2022 inoltrato, quando Wear OS 3 sarà disponibile per alcuni smartwatch già presenti sul mercato e altri verranno lanciati con esso a bordo. Uno di questi dovrebbe essere il Pixel Watch, wearable di certo molto atteso e nel quale molti appassionati ripongono forti aspettative. Purtroppo però, per il momento l’unico modo di apprezzare Wear OS 3 in versione stock è ancora l’emulatore, che è stato recentemente aggiornato.

Alcuni utenti su Reddit infatti hanno segnalato che i cambiamenti rispetto alla prima versione di maggio sono molti e all’interno dei suoi file sono stati trovati dei video che mostrano una grande varietà di watchfaces le quali saranno presumibilmente disponibili per i prossimi dispositivi che monteranno Wear OS 3. Nello specifico le nuove interfacce sono 10, inclusa una in cui è ben visibile il logo Fitbit. Ciò che ha catturato l’attenzione però è la presenza di due watchfaces che erano già state viste in alcuni render del Pixel Watch.

Ecco che è quindi facile assumere che queste nuove interfacce possano arrivare proprio con il nuovo smartwatch di Google. Alcune di queste sono piuttosto semplici con un orologio digitale, mentre altre mostrano sicuramente più informazioni come battito cardiaco, temperatura e icona del meteo, numero di passi compiuti e la data. In particolare è interessante notare che l’icona della scarpa che simboleggia i passi percorsi è identica a quella che utilizzano i device Fitbit. Altre watchfaces sono indubbiamente più artistiche, con un paesaggio che cambia aspetto anche se non è chiaro a cosa sia legato questo cambiamento.

Previous Next Fullscreen

Per finire il resto delle nuove watchfaces è un mix di orologio analogico e info supplementari, con l’ultima che invece è decisamente più votata a mostrare più info possibili e nella quale è in bella mostra il logo Fitbit. Questo è sicuramente segno della forte integrazione nella versione di Watch OS 3 dedicata a Pixel Watch con Fitbit, la quale è stata annunciata proprio durante il Google I/O di maggio. In generale l’interfaccia di Wear OS 3 appare in decisa continuità con il nuovo linguaggio di design scelto da Google per Android 12, il Material You.