Se siete attratti dagli smartphone pieghevoli Samsung Z Fold 3 e Z Flip 3 ma nutrite seri dubbi sulla loro longevità a lungo termine, l’azienda coreana ha preparato un video per convincere anche i più restii. Sul canale YouTube ufficiale di Samsung spunta un nuovo video che mette in risalto le caratteristiche dei device foldable di punta della linea smartphone, cercando di rispondere alle domande dei più scettici.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono l’ultima iterazione di una linea di smartphone pieghevoli a conchiglia che è stata lanciata più di due anni fa, nel settembre 2019, con il primo Galaxy Fold. Varie problematiche legate ad un prodotto così particolare ed innovativo hanno minato la reputazione delle successive iterazioni: ecco perché, anche in vista delle imminenti festività di Natale – a proposito, se siete ancora alla ricerca di regali tech date un’occhiata alle migliori offerte – la compagnia ha optato per fare un po’ di informazione e sfatare alcuni miti, come già fatto in passato.

Si parte da quella che è forse la caratteristica che riesce a calmare l’animo degli ansiosi che non vogliono rinunciare ad avere il top della tecnologia: cosa succede se uno dei dispositivi viene in contatto con l’acqua o con polveri fini? Hanno una certificazione IP come altri topo di gamma? D’altronde, quando si spendono cifre superiori a 1.000 euro per un prodotto di punta è lecito chiedersi se una semplice pioggia, una caduta sul terreno o sulla sabbia possano rendere il device inutilizzabile.

Altra domanda più che lecita che gli utenti si pongono quando c’è da ponderare sull’acquisto di un device pieghevole è la durata nel tempo dei componenti mobili, nello specifico della cerniera che tiene unite le parti. Aprire e chiudere continuamente lo Z Flip 3 per rispondere e terminare una chiamata dà un’enorme soddisfazione, ma cosa succede col passare del tempo? Anche su questo punto Samsung ha una risposta per chiunque sia preoccupato sull’usura dei componenti.

E se il telefono scivola dalle mani si rompe in mille pezzi come se fosse fatto di mattoncini Lego perché troppo fragile? Per rispondere a questa e a tutte le domande sopracitate vi lasciamo alla visione del video ufficiale di Samsung.

