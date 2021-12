Huawei ha già lanciato smartphone pieghevoli e, stando alle ultime indiscrezioni, il colosso cinese si starebbe preparando a presentare un nuovo modello che possa competere con Samsung Galaxy Z Flip3.

Il nuovo smartphone di Huawei, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Huawei Mate V, dovrebbe infatti contare su un form factor che ricorda proprio quello del telefono pieghevole di Samsung, device che è stato accolto con grande entusiasmo dagli utenti Android e che pare stia facendo registrare risultati positivi per quanto riguarda le vendite.

Cosa sappiamo al momento di Huawei Mate V

Non sono numerose le informazioni attualmente disponibili su Huawei Mate V, che in Cina dovrebbe essere animato da un processore Kirin 9000 (con connettività limitata al 4G) mentre in Europa dovrebbe arrivare con a bordo la CPU Qualcomm Snapdragon 888.

Le dimensioni esatte del device al momento non sono note ma ci si aspetta che possa avere un display con una diagonale da 6,7 pollici, ossia come quello montato su Samsung Galaxy Z Flip3.

Sul social cinese Weibo è stata pubblicata la seguente immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone pieghevole di Huawei (il condiozionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

Stando a quanto è possibile apprendere da essa, da chiuso il telefono dovrebbe essere decisamente compatto mentre da aperto assumerebbe le dimensioni di un normale smartphone.

Sempre secondo tale immagine, sulla parte posteriore il device dovrebbe presentare due moduli di forma circolare, uno dei quali dovrebbe ospitare il comparto fotografico mentre nell’altro dovrebbe trovare posto un display secondario (da usare per visualizzare le notifiche, l’orario e altre informazioni).

Huawei Mate V dovrebbe essere lanciato ufficialmente entro la fine del 2021 in diverse colorazioni. Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

