Big G è al lavoro per migliorare un aspetto di Google Calendar che potrebbe semplificare la gestione degli inviti, lo scopo è quello di evitare la visualizzazione automatica di inviti a eventi indesiderati nella pianificazione dell’utente.

Al momento l’opzione “Aggiungi automaticamente inviti” che si trova nella sezione “impostazioni evento” presenta tre possibilità di scelta:

Sì

Sì, ma non inviare notifiche di eventi a meno che io non abbia risposto “Sì” o “Forse”

No, mostra solo gli inviti a cui ho risposto

Google sta introducendo una modifica per la quale la nuova opzione semplificata, raggiungibile dallo stesso percorso, si chiama ora “Aggiungi inviti al mio calendario” e presenta due sole opzioni di scelta:

Da tutti : “Aggiungi sempre automaticamente gli inviti”

: “Aggiungi sempre automaticamente gli inviti” Quando rispondo all’invito via e-mail: “Aggiungi automaticamente solo se hai risposto all’invito nell’e-mail dell’evento”. A questo si aggiunge un’ulteriore opzione “Consenti agli altri di vedere tutti gli inviti se hanno il permesso di visualizzare o modificare i miei eventi”.

Google specifica che “Questi controlli aggiuntivi possono aiutarti a gestire il tuo calendario con meno lavoro manuale assicurandoti che gli eventi indesiderati non vengano visualizzati e che tu veda solo gli eventi che sono importanti per te”.

La modifica in distribuzione verrà applicata solo agli eventi futuri, quelli già esistenti rimarranno visibili a meno di eliminarli manualmente. Inoltre Google ha spostato la preferenza “Sì”/”Forse” nella sezione delle notifiche, precisando inoltre che “Se scegli di aggiungere eventi solo quando rispondi, riceverai un’e-mail di invito a tutti gli eventi, anche se l’organizzatore sceglie di non inviarne uno. Questo ti aiuterà a evitare di perdere gli eventi. Tieni presente che questo non si applica agli aggiornamenti, ma solo agli inviti”.

Le novità sono in distribuzione lato server e non dovrebbe essere necessario un aggiornamento manuale, ad ogni modo vi lasciamo qui sotto il badge per il Play Store

