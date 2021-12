Il Pixel Stand di seconda generazione è stato presentato ufficialmente in occasione dell’evento con cui Google ha svelato i nuovi Pixel 6. I preordini del nuovo accessorio, però, sono stati aperti verso la metà dello scorso mese di novembre. In queste ore, Google ha comunicato l’avvio delle consegne per il nuovo Pixel Stand. Già da questa settimana, gli utenti che avevano preordinato l’accessorio tramite il Google Store dovrebbero riceverlo a casa. Al momento, le consegne sono partite negli USA e nel Regno Unito.

Negli USA, dopo l’avvio dei preordini tramite il Google Store, il nuovo Pixel Stand di seconda generazione è entrato anche nei listini di alcuni rivenditori (Amazon, Best Buy, Verizon). Ricordiamo che Google commercializza il suo caricabatterie wireless, progettato per la famiglia Pixel, solo in alcuni mercati (Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti).

Pixel Stand di seconda generazione: specifiche e prezzo

La seconda generazione del Pixel Stand di Google presenta una parte posteriore caratterizzata da bianca ed è realizzato in TPU e policarbonato (circa il 39% del materiale utilizzato è riciclato). In confezione, il caricabatterie wireless include anche il cavo USB-C da 1,5 metri ed un caricabatterie da 30 W. Con tutti i dispositivi certificati Qi è prevista una ricarica da 15 W mentre con Pixel 6 si arriva a 21 W e con Pixel 6 Pro si raggiunge un picco di 23 W. Il dispositivo può ricaricare anche i Pixel Buds in modalità wireless con una ricarica di 3 W.

Per i Paesi dell’area Euro dove viene commercializzato, come Francia e Germania, il Pixel Stand di seconda generazione viene commercializzato da Google con un prezzo di 79 euro. Al momento, la casa americana non ha ancora confermato il possibile debutto in Italia del nuovo dispositivo. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso della prima parte del 2022.