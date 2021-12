Samsung e OnePlus stanno rilasciando nuovi aggiornamenti software per alcuni smartphone Android: stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 9, che si sta aggiornando a livello globale dopo l’avvio del rollout coreano di qualche settimana fa, Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy A8 (2018) e OnePlus Nord 2 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna in questi giorni con le patch di sicurezza di novembre 2021, le stesse viste un mesetto fa sui “fratellastri” Galaxy S9 e Galaxy S9+. Il firmware in distribuzione è il N960FXXU9FUK1, che porta con sé miglioramenti generici nella stabilità del sistema.

Update pure per Samsung Galaxy A71 5G, che sta ricevendo le patch di sicurezza di novembre 2021 a partire dal mercato australiano. Il firmware è in questo caso il A716BXXS6CUK1: non sembrano esserci altre novità di rilievo, ma resta comunque importante mantenere lo smartphone aggiornato alle ultime correzioni di sicurezza.

Patch di novembre 2021 in distribuzione anche per Samsung Galaxy A8 (2018), uno smartphone con qualche annetto sulle spalle e fermo ad Android 9 Pie, ma ancora in grado di dire la sua nella fascia media. Nel changelog del firmware A530FXXULCUK6 vengono citati anche miglioramenti alla stabilità complessiva.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

Novità anche in casa OnePlus con l’aggiornamento in rollout per OnePlus Nord 2 5G. Il nuovo firmware A.14 della OxygenOS corregge la (potenzialmente) pericolosa vulnerabilità saltata fuori a fine novembre, che avrebbe permesso a un malintenzionato con l’accesso allo smartphone di generare una shell di debug Android con privilegi di root all’interno dell’ambiente di ripristino.

Il changelog, che non menziona quanto sopra, parla di miglioramenti alla stabilità del sistema e delle patch di sicurezza di novembre 2021, ora disponibili a livello globale.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A71 5G, Galaxy A8 (2018) e OnePlus Nord 2 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A8 (2018) potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Stesso discorso per OnePlus Nord 2 5G: basta recarsi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Non preoccupatevi se non trovate ancora i nuovi firmware: al massimo è questione di giorni. Se proprio avete fretta potete scaricare manualmente l’aggiornamento per lo smartphone della casa cinese a questo link (zip incrementale da A.12 ad A.14).

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus Nord 2 5G