Huawei ha svelato in via ufficiale la serie P50 lo scorso mese di luglio. I nuovi top di gamma dell’azienda sono, per il momento, un’esclusiva per il mercato cinese. Le cose stanno, però, per cambiare. In queste ore, infatti, Huawei ha confermato il lancio internazionale del nuovo Huawei P50 Pro. Il top di gamma di casa Huawei è in arrivo in diversi mercati asiatici, come le Filippine e la Malesia, che potrebbero rappresentare il primo passo di un programma di lancio internazionale più articolato.

Il nuovo Huawei P50 Pro potrebbe, quindi, arrivare anche sul mercato europeo e, quindi, in Italia nel corso dei primi mesi del 2022. Per il momento, Huawei non ha ancora rivelato alcun dettaglio in merito all’effettiva data di uscita del nuovo Huawei P50 Pro sul mercato internazionale. Ulteriori aggiornamenti potrebbero, in ogni caso, arrivare a breve. Il lancio internazionale è oramai confermato e nel giro di poche settimane lo smartphone potrebbe raggiungere i primi mercati asiatici. Per un eventuale vendita in Europa sarà necessario attendere il prossimo anno. Per il momento, inoltre, non sono disponibili informazioni ufficiali sul prezzo di vendita del nuovo top di gamma di Huawei. In Cina, il top di gamma di Huawei parte, al cambio attuale, da poco meno di 800 euro.

Le specifiche di Huawei P50 Pro: SoC Snapdragon e comparto fotografico al top

La versione internazionale del nuovo Huawei P50 Pro dovrebbe riprendere la stessa scheda tecnica della variante già disponibile, dalla scorsa estate, sul mercato cinese. Lo smartphone, quindi, potrà contare su di un display OLED da 6.6 pollici di diagonale e con refresh rate di 120 Hz e risoluzione di 2700 x 1228 pixel. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà lo Snapdragon 888. Il SoC di Qualcomm per il top di gamma di casa Huawei offre unicamente il supporto al 4G. Non c’è, quindi, il supporto al 5G.

A completare la scheda tecnica del device troviamo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage interno ed una batteria da 4360 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 66 W e da 50 W in versione wireless). Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel, un teleobiettivo da 64 Megapixel ed un sensore monocratico da 40 Megapixel, oltre ad una camera frontale da 13 Megapixel. Tra le caratteristiche di Huawei P50 Pro c’è anche la certificazione IP68. Lato software troviamo Harmony OS 2.0.