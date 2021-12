Negli ultimi quattro mesi Google ha lanciato ben due smartphone convenienti, ovvero Google Pixel 5a 5G e Google Pixel 6.

Il primo, presentato ad agosto, è una rivisitazione del Pixel 4a 5G lanciato l’anno scorso, al quale viene aggiunta la resistenza all’acqua grazie al cambio dei materiali col quale viene assemblato. A ottobre però, Big G ha presentato la sesta generazione con un processore proprietario che garantisce grandi prestazioni e funzionalità esclusive.

L’unica pecca, che ha portato molti a puntare sul modello precedente, è la scarsa disponibilità dei nuovi Pixel dovuta alla mancanza di processori. Ci sono però anche tanti utenti che si sono ritrovati spaesati e indecisi, non sapendo se aspettare nuovi rifornimenti o puntare direttamente sul “vecchio modello”. È proprio a quest’ultima categoria che Google ha deciso di dare una risposta, pubblicando su YouTube, un confronto fra i due smartphone.

Pixel 5a 5G o Pixel 6? Ecco le differenze

Il video, che dura poco più di un minuto, mostra sia le caratteristiche in comune come la connettività 5G, una batteria che dura tutto il giorno e l’impressionante Call Screen (arrivato anche in Italia), che le differenze fra i due telefoni. Fra queste saltano subito all’occhio i miglioramenti hardware del comparto fotografico su Google Pixel 6, ma anche la presenza del jack audio su Google Pixel 5a.

Quindi stabilire quale sia il migliore non è così scontato, e la risposta può essere data solo dalle proprie esigenze ma anche dal budget a propria disposizione.

