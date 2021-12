Realme lancia le sue offerte natalizie con sconti fino a 120 euro sugli ultimi smartphone Android. Le proposte Realme Xmas sono disponibili fino al 26 dicembre 2021 sia sul sito ufficiale sia su Amazon: scopriamole nel dettaglio.

Realme GT 5G, Realme GT Master Edition e Realme GT Neo 2 tra le offerte di Natale

A partire da oggi è possibile acquistare Realme GT 5G, Realme GT Master Edition e Realme GT Neo 2 in offerta grazie agli sconti di Natale della casa cinese. Realme GT 5G, soprannominato “il flagship killer”, è uno smartphone che vanta specifiche di alta fascia, come il SoC Qualcomm Snapdragon 888, il display Super AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz e la tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, ed è uno dei primi smartphone a supportare Android 12 in beta.

Realme GT Master Edition dice la sua grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, accompagnato da un display Samsung AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz e da una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperDart da 65 W. Infine è in promozione Realme GT Neo 2, un dispositivo alimentato dal chipset Snapdragon 870 5G che mette a disposizione un display AMOLED HDR10+ da 120 Hz di refresh rate, una fotocamera principale AI da 64 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Grazie alle offerte Realme Xmas è possibile acquistare i tre smartphone Android ai prezzi consigliati indicati qui sotto. Saranno disponibili anche ulteriori sconti, quindi tenete sotto controllo lo store Amazon dedicato.

Realme GT 5G 12-256 GB a 479 euro

Realme GT Master Edition a 289 euro (6-128 GB)

Realme GT Master Edition a 349 euro (8-256 GB)

Realme GT Neo 2 a 389 euro (8-128 GB)

Realme GT Neo 2 a 449 euro (12-256 GB)

