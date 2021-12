Sulla scia delle tendenze, Instagram sta per rendere disponibile una funzionalità che offre una rassegna dell’anno che sta per concludersi. “Playback” permetterà di rivivere le proprie storie di Instagram pubblicate nel 2021.

Instagram lancia Playback per rivivere le storie preferite del 2021

Con la funzionalità Playback, Instagram condividerà una raccolta curata di 10 storie per ogni utente che chiunque può modificare, aggiungendo o rimuovendo storie dall’elenco di riproduzione tramite l’archivio delle storie che verrà visualizzato all’interno della raccolta.

Gli utenti vedranno un messaggio nel loro feed di Instagram che li invita a creare un Playback selezionando una storia del 2021 che desiderano aggiungere toccando sull’adesivo “2021”, in modo da visualizzare e condividere il riepilogo annuale.

Questa funzionalità sarà probabilmente utile agli utenti che vogliono rilanciare le loro storie preferite, tuttavia si sente la mancanza della griglia con i migliori nove scatti. Il social delle foto dispone di strumenti integrati per consentire agli utenti di creare griglie di foto, ma finora non ha offerto una versione riepilogativa dell’anno.

Anche Facebook, parte di Meta, la stessa società madre di Instagram, offre un video di riepilogo annuale, che gli utenti lo vogliano o meno, tuttavia la maggior parte delle app e delle piattaforme non è ancora riuscita a replicare la popolarità della funzionalità di fine anno Wrapped di Spotify che consente agli utenti di vedere e condividere le proprie canzoni, artisti e generi migliori.

La funzionalità Playback è disponibile da oggi come funzionalità limitata per alcuni utenti e diventerà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

