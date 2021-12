Negli ultimi tempi il team di Instagram ha dovuto affrontare non pochi problemi a causa dei rischi per la privacy degli utenti e nelle scorse settimane ha introdotto nuove funzionalità, appositamente studiate per proteggere gli adolescenti.

Ieri Adam Mosseri, numero 1 del popolare social network, nel corso di un’audizione al Senato USA ha annunciato che il team di sviluppatori è al lavoro per riportare il feed cronologico sull’applicazione.

In particolare, l’annuncio di Mosseri è arrivato in risposta alla domanda fatta dal senatore John Thune, il quale ha chiesto se Instagram avesse in programma di garantire agli utenti la possibilità di avere un maggiore controllo sui propri feed.

In arrivo un’importante novità per Instagram

Mosseri ci ha tenuto a sottolineare come il team di Instagram abbia tra i propri obiettivi quello di offrire agli utenti di questo social network più trasparenza e responsabilità ed è per tale motivo che gli sviluppatori stanno lavorando a una versione di un feed cronologico il cui lancio è in programma per il prossimo anno.

Ricordiamo che l’attuale algoritmo che gestisce il feed di Instagram è stato introdotto nel 2016 per andare a sostituire quello originario su base cronologica e ciò in quanto tale sistema non era in grado di garantire agli utenti di visualizzare la maggior parte dei post pubblicati dai propri contatti più stretti.

L’attuale feed è basato su un algoritmo che mostra i post che secondo lui ciascun utente potrebbe voler vedere invece di quelli pubblicati più di recente e, pertanto, i post vengono generalmente mostrati in base al loro livello di importanza per lo spettatore, alle immagini che generalmente gli piacciono ed alle persone con cui interagisce.

Ancora non si sa quando il nuovo feed su base cronologica sarà disponibile ma pare che Instagram consentirà agli utenti di modificare il modo in cui saranno mostrati i vari contenuti.

