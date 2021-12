Secondo le ultime indiscrezioni Xiaomi sta attualmente testando una tecnologia di ricarica flash da 100 W per ricaricare rapidamente le batterie di grandi capacità.

In base a quanto riportato oggi dal noto informatore Digital Chat Station, la ricarica rapida Super 100W Flash di Xiaomi non solo ridurrà significativamente i tempi di ricarica della batteria, ma avrà anche un impatto positivo sulla sua longevità.

L’informatore non ha tuttavia rivelato altri dettagli in merito e nemmeno per quali dispositivi ci si può aspettare questa tecnologia.

Considerando che sono già stati rilasciati alcuni smartphone Xiaomi con supporto per la ricarica a 120 W e il produttore sta persino lavorando sulla ricarica da 200 W, è probabile che la tecnologia Super 100 W Flash porterà con sé aggiornamenti in alcuni altri aspetti.

La ricarica rapida Super 100 W Flash sarebbe più rispettosa della batteria

Un altro motivo alla base dello sviluppo di una tecnologia di ricarica da 100 W potrebbe essere collegato al fatto che la velocità di ricarica più elevata degrada rapidamente la salute della batteria, mentre opzioni più lente potrebbero offrire un migliore equilibrio tra velocità di ricarica e longevità della batteria.

Anche la prossima serie Xiaomi 12 sarà dotata di ricarica rapida da 120 W, il che rende probabile che la tecnologia super 100 W flash non verrà svelata fino a quando la serie Xiaomi MIX 5 non debutterà nella seconda metà del 2022.

Inoltre ci sono state segnalazioni sul lancio di prodotti di punta di Xiaomi con supporto per la ricarica a 120 W nello stesso periodo.

