Un nuovo rapporto indica cosa dovremmo aspettarci dal successore di Xiaomi MIX 4, l’ammiraglia che l’azienda ha recentemente presentato e che attualmente offre la migliore soluzione sul mercato per quanto riguarda le fotocamere sotto lo schermo.

La tecnologia per le fotocamere in-display deve essere ancora migliorata e sfortunatamente aumentare la qualità della fotocamera sotto lo schermo significa diminuire la qualità del display.

Secondo il noto informatore cinese Digital Chat Station, Xiaomi Mi MIX 5 potrebbe migliorare questa tecnologia e utilizzare un display 2K in grado di competere con gli altri smartphone di punta, nonostante la fotocamera sotto lo schermo. Questo aiuterebbe a divulgare la tecnologia.

In un altro rapporto il leaker afferma inoltre che la ricarica rapida cablata da 200 W per smartphone entrerà nella produzione di massa il prossimo anno. Il candidato per ora sembra essere proprio Xiaomi MIX 5 che potrebbe inaugurare sia la potente ricarica rapida che il nuovo display.

Il prossimo flagship di Xiaomi potrebbe offrire una doppia fotocamera da 200 MP e 50 MP

La scorsa settimana Samsung ha annunciato l’ISOCELL HP1, il primo sensore mobile da 200 MP al mondo. L’azienda ha rivelato che ha già iniziato a spedire i sensori ai produttori senza specificare quali, ma una nuova indiscrezione sostiene che Xiaomi è molto probabilmente uno di questi, poiché sta lavorando su uno smartphone con un sensore da 200 MP.

L’informatore Digital Chat Station ha rivelato su Weibo che uno dei modelli della gamma Xiaomi 12 sarà dotato di due fotocamere principali, una delle quali consisterà in un sensore da 200 MP, mentre l’altro sarà da 50 MP.

Considerando che Samsung è l’unico produttore di fotocamere ad aver annunciato un sensore da 200 MP, è sicuro che Xiaomi utilizzerà il sensore ISOCELL HP1 e che l’ammiraglia di nuova generazione alla quale il leaker si riferisce è un dispositivo della serie Xiaomi 12. Il post ha anche rivelato che Xiaomi continuerà a utilizzare sensori da 108 MP e 64 MP per i suoi smartphone di fascia media e alta.

In copertina: Xiaomi MIX 4

