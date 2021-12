Google Telefono non è un banale tastierino telefonico e tra le tante funzioni avanzate che mette a disposizione degli utenti – Call Screen, blocco numeri, filtro antispam, registrazione chiamate – c’è anche quella comodissima del riconoscimento delle chiamate provenienti da attività commerciali.

In particolare, si tratta delle attività Google My Business e di queste Telefono mostra il nome e la categoria nell’ID chiamante.

Ebbene adesso l’applicazione di Google ha deciso di chiedere la collaborazione dei propri utenti al fine di migliorare tale funzione di riconoscimento e, in particolare, per collocare le chiamate in entrata nella categoria corretta.

Infatti, visualizzando le chiamate nella schermata Recenti, alcuni utenti hanno iniziato a notare la comparsa di un tasto sotto alle suddette chiamate che chiede se le stesse fossero da o verso attività commerciali. Un tap sul tasto, come mostrano gli screenshot seguenti, richiama un menù pop-up mediante il quale Google permette all’utente di indicare il tipo di attività.

L’introduzione di questa funzione non giunge a sorpresa, visto che la stessa era nell’aria ormai da circa un mese, ma adesso sta finalmente entrando nella quotidianità degli utenti di Google Telefono ed è parte del programma di Big G volto ad espandere la copertura della funzione ID chiamante per le telefonate con attività.

Usate l’applicazione Google Telefono? Avete iniziato anche voi ad aiutare Google? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Play Store tramite il badge sottostante.

