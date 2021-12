Insieme a quello firmware per gli auricolari veri e propri, di cui abbiamo già parlato, è arrivato un aggiornamento anche per l’applicazione delle Google Pixel Buds il cui unico scopo è quello di rivedere e aggiornare l’intera interfaccia grafica.

Arriva il Material You per Google Pixel Buds

Con la versione 1.0.411945615, infatti, l’applicazione Google Pixel Buds cambia completamente veste grafica e abbraccia finalmente lo stile Material You, in modo tale da uniformarsi al resto del sistema e così essere coerente con gli elementi grafici di Android 12.

L’aggiornamento, in roll out da questa mattina attraverso il Google Play Store (qui il download dell’apk), non porta con sé altre novità, di nessun genere; non vi resta quindi che scaricarlo e installarlo così da visualizzare subito la nuova interfaccia grafica in Material You.