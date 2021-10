Il colosso di Mountain View ha annunciato una serie di nuove funzionalità per Google TV. L’ultimo aggiornamento offre finalmente un vero supporto per profili multiutente, nuove schede visibili in modalità ambient e altro ancora.

Google TV ottiene il supporto profilo multiutente

Google ha presentato Chromecast con Google TV alla fine dell’anno scorso e nel marzo di quest’anno la società ha implementato un nuovo profilo Kids per offrire ai genitori un maggiore controllo sui contenuti disponibili per i propri figli, tuttavia la nuova interfaccia mancava di un vero supporto multiutente.

Google si sta finalmente occupando della questione e sta aggiungendo un vero supporto per profili multiutente a Google TV, il quale consentirà a più utenti di creare uno spazio personalizzato con il proprio account Google sulla stessa TV.

Grazie alla nuova funzionalità tutti i membri della famiglia possono ricevere consigli personalizzati sui contenuti, accedere facilmente alla propria lista di titoli e ottenere risposte personalizzate da Google Assistant sulla stessa TV, inoltre Google TV sincronizzerà le app scaricate e le credenziali di accesso alle app tra i profili.

Google TV mostra le schede in modalità ambient

Il nuovo aggiornamento di Google TV rende anche la modalità ambient un po’ più utile, in quanto gli utenti saranno in grado di vedere informazioni, consigli personalizzati e i loro ricordi preferiti da Google Foto quando la TV è inattiva.

Queste schede mostreranno informazioni come gli ultimi punteggi di gioco, le previsioni del tempo, le notizie e altro, inoltre permetteranno di scorrere le scorciatoie sullo schermo per avviare rapidamente una presentazione delle proprie foto o riprodurre la musica preferita e scompariranno se si lascia la TV inattiva per un lungo periodo, trascorso il quale la TV mostrerà automaticamente le foto della modalità ambient o le opere d’arte.

Il supporto del profilo multiutente e le schede visibili in modalità ambient stanno per essere implementate su Google Chromecast con Google TV e Google TV di Sony e TCL.

Mentre la funzione dei profili multiutente sarà disponibile a livello globale, le schede in modalità ambient inizialmente saranno limitate agli Stati Uniti, come anche l’integrazione di Philo nelle schede Live e Per te.

Potrebbe interessarti: Realme annuncia la prima chiavetta con Google TV dopo Chromecast