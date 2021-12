Pur essendo sul mercato da quasi un anno la serie Galaxy S21 di Samsung è ancora molto apprezzata dagli utenti, e rappresenta un’ottima idea regalo per le imminenti festività natalizie. Se vi siete lasciati sfuggire le offerte del Black Friday ma siete ancora interessati all’acquisto di uno dei tre flagship Samsung, c’è un’ottima opportunità di risparmio sullo store online ufficiale.

E ci sono codici sconto anche per altri smartphone, tablet, notebook e smart TV. Leggete tutto per non perdervi una ghiotta opportunità di risparmio.

Fino a 200 euro di sconto su Galaxy S21

L’intera serie Galaxy S21 è infatti protagonista di una nuova iniziativa promozionale, che vi permetterà di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto di un nuovo smartphone. La promozione, valida sul Samsung Store, è attiva fino al prossimo tre gennaio, salvo eventuale esaurimento scorte.

Si parte da Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello più performante del colosso asiatico e uno dei migliori in campo fotografico. Utilizzando il codice sconto riportato qui sotto potete ottenere uno sconto di ben 180 euro sull’acquisto dello smartphone, davvero niente male considerate le sue specifiche tecniche. Per l’acquisto potete utilizzare il link sottostante e usare il codice GALAXYULTRA180 prima di procedere al pagamento.

Acquista Samsung Galaxy S21 Ultra da 1.099 euro

Se invece il vostro budget è inferiore ai 1.000 euro potete “ripiegare” su Samsung Galaxy S21 oppure su Samsung Galaxy S21+, che per l’occasione sono scontati di ben 200 euro rispetto al prezzo standard. Questo vuol dire che Galaxy S21 può essere vostro a partire da 679 euro e che potete acquistare Galaxy S21+ a partire da 879 euro.

Anche in questo caso la promozione è valida fino al 3 gennaio sul Samsung Store, utilizzando il coupon GALAXYS200 prima di procedere al pagamento. In questo modo otterrete un risparmio immediato di 200 euro. A seguire il link per acquistare Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+.

Acquista Galaxy S21 o S21+ a partire da 679 euro

Se invece avete puntato gli occhi verso un pieghevole, come Samsung Galaxy Z Fold3 5G o Samsung Galaxy Z Flip3 5G, utilizzando il codice sconto FOLDABLE200 potrete ottenere uno sconto immediato di 200 euro su uno dei due modelli, visitando questa pagina.

Samsung offre inoltre uno sconto di 70 euro, utilizzando il codice GALAXY70, per l’acquisto di Samsung Galaxy A52s 5G (fino al 31/12) utilizzando questo link e di 200 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Tab S7/S7+ (fino al 03/01) con il coupon PROMOTABLET da utilizzare a questo indirizzo. A seguire gli altri codici sconto attivi in questi giorni, con la relativa scadenza: