La piattaforma di benchmark AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più performanti relativamente al mese di novembre.

Come prevedibile le zone alte della classifica dei dispositivi di fascia alta sono occupate dagli smartphone basati sull’attuale SoC di punta Snapdragon 888+ di Qualcomm. Vediamo come si sono posizionati i vari dispositivi nelle classifiche di fascia premium e di fascia media.

Classifica degli smartphone premium più performanti di novembre

Lo smartphone da gioco Xiaomi Black Shark 4S Pro si conferma leader per il secondo mese consecutivo. Invariati rispetto alla classifica di ottobre anche i successivi sei posti che restano presidiati da Nubia Red Magic 6S Pro, Vivo iQOO 8 Pro, Xiaomi Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, ASUS ROG Phone 5S e Vivo iQOO 8.

Classifica degli smartphone di fascia media più performanti di novembre

La classifica di fascia media di novembre è dominata dagli smartphone dotati di chipset Qualcomm Snapdragon 778G, con Vivo iQOO Z5 al primo posto seguito da OPPO K9S, mentre al terzo posto si è piazzato Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Le classifiche di AnTuTu di dicembre potrebbero riservare delle sorprese, in particolare per l’atteso chipset Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm che promette notevoli incrementi delle prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la grafica.

