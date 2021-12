Motorola annuncia che i suoi smartphone protetti da ThinkShield for mobile hanno ottenuto la certificazione FIPS 140-2, una delle più rigorose e ambite al mondo. Viene rilasciata dal National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti e il suo ottenimento sottolinea l’impegno del marchio per quanto riguarda sicurezza, gestibilità e produttività.

Gli smartphone Motorola con ThinkShield ottengono una certificazione di sicurezza

La certificazione FIPS 140-2 conferma che la crittografia integrata nei dispositivi Motorola soddisfa una serie di requisiti pensati per garantire la sicurezza a 360 gradi del sistema, ma anche delle app e del resto dei dati. Come dichiarato dall’azienda, gli smartphone vengono sottoposti a una serie di processi di test e convalida di terze parti che assicurano il superamento degli standard di sicurezza e crittografia del NIST: tutti i dispositivi Motorola con Android 11 e piattaforma Snapdragon hanno ricevuto la certificazione.

ThinkShield è una piattaforma di protezione progettata da Lenovo anche per i dispositivi mobile, per mantenere i dati al sicuro, bloccare le minacce ed evitare attacchi informatici. Fornisce una protezione di livello aziendale ai clienti, partendo dalla sicurezza integrata già a livello di supply chain, per poi ampliarla con il suo hardware, un OS pulito e soluzioni come Moto Threat Defense di Zimperium e moto OEM config.

Se volete saperne di più e approfondire il funzionamento di ThinkShield for mobile di Motorola potete seguire questo link.

