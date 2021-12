Huawei ha annunciato il rilascio di una nuova versione del suo software proprietario, HarmonyOS, per 19 dispositivi tra smartphone e tablet partendo da Mate 9, P10, Nova 3i, Enjoy, MediaPad M5 e altri dispositivi Honor. Stando alle informazioni rilasciate è in fase di chiusura il programma beta di HarmonyOS 2.0, il rilascio avverrà in due parti: per i beta tester HarmonyOS e per gli utenti del software EMUI. Questo consentirà ai beta tester di passare alla nuova versione stabile tramite una patch software, mentre per gli utenti EMUI sarà sufficiente un classico aggiornamento tramite OTA.

La nuova versione di HarmonyOs 2.0, annunciata da Huawei alla Developer conference di quest’anno, porta con sé nuove funzioni ed un esperienza utente migliorata; si stima che possa raggiungere i 200 milioni di device entro la fine del 2021.

Ecco la lista dei modelli interessata dall’aggiornamento: