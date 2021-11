Il nuovo volantino Expert “Babbo non prendertela! Gli esperi siamo noi“, valido dal 30 novembre al 12 dicembre 2021 nei negozi aderenti alla piattaforme DGgroup, vi offre la possibilità di acquistare un gran numero di dispositivi hi-tech in sconto tra smartphone, tablet, wearable, computer, smart TV, elettrodomestici e tanto altro.

Volantino Expert: smartphone

Inoltre, dal 3 al 19 dicembre 2021, acquistando un Samsung Galaxy S21 riceverete in regalo il Galaxy Chromebook Go.

Volantino Expert: wearable

Volantino Expert: tablet

iPad Pro 12.9″ Mi, in offerta a 1149 euro invece di 1219 euro;

invece di 1219 euro; Lenovo Tab M10, in offerta a 249 euro invece di 279 euro;

invece di 279 euro; Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi, in offerta a 199 euro invece di 239 euro.

Previous Next Fullscreen

Nella galleria soprastante trovate tutti i prodotti disponibili in promozione. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le numerose offerte del mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.