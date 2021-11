A ormai qualche mese di distanza dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S22 (che potrebbe avvenire tra gennaio e febbraio del prossimo anno), in molti si stanno chiedendo quale potrebbe essere il prezzo di listino dei nuovi smartphone di fascia alta.

Il prezzo di Samsung Galaxy S22 fa storcere il naso

Le ultime informazioni pubblicate in rete non lasciano presagire nulla di buono: sembra, infatti, che il colosso sudcoreano applicherà un leggero incremento del prezzo di listino e quindi in controtendenza a quanto fatto all’inizio di quest’anno con la serie Galaxy S21.

Venendo quindi all’aspetto forse più importante della serie Galaxy S22, il prezzo, le ultime informazioni parlano di un incremento del prezzo di listino rispetto a quello dell’anno scorso. Ecco quanto potrebbe costare uno dei modelli della serie Galaxy S22 in Europa:

Prendendo in considerazione i prezzi di vendita della famiglia Galaxy S21, è chiaro che l’azienda di Seul starebbe valutando un incremento del prezzo di listino di quasi 100 euro. Ovviamente le informazioni non vanno prese come certe e definitive, ma è altamente probabile che Samsung abbia effettivamente deciso un leggero incremento di prezzo della serie Galaxy S22.

Cosa ne pensate di queste informazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

