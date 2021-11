Wallpaper Engine è disponibile su Android: il servizio sbarca sul Google Play Store e consente di impostare sfondi animati su smartphone e tablet del robottino, ma costituisce una companion app della versione disponibile su PC.

Wallpaper Engine disponibile su Android: ecco di cosa è capace

Wallpaper Engine è una delle applicazioni più popolari su Windows e permette di impostare uno sfondo animato, o live wallpaper se preferite l’inglese, sul proprio PC. Come preannunciato dallo sviluppatore un paio di mesi fa, è ora disponibile anche per il sistema operativo Android con tante funzionalità.

L’app di accompagnamento fa parte del Wallpaper Engine 2.0, che integra diversi miglioramenti e novità (tra le quali un inedito effetto 3D e il nuovo logo). Pur essendo gratuita, per sfruttarla al meglio resta necessario l’uso della versione per PC, che risulta a pagamento (3,99 euro su Steam). Tra le funzionalità chiave di Wallpaper Engine elencate dallo sviluppatore abbiamo:

niente costi nascosti, pubblicità, tracciamento utente o raccolte di dati

trasferimento di sfondi scena e video da Wallpaper Engine sul computer verso Android in modalità wireless

importazione di qualsiasi file compatibile dal dispositivo come sfondo: video, GIF, immagini e sfondi di Wallpaper Engine

creazione di una playlist per gli sfondi e l’uso di diverse modalità di playlist;

pause automatiche con la modalità di risparmio energia abilitata, impostazioni FPS e qualità

supporto completo per visualizzatori audio dinamici, orologi e altri elementi degli sfondi dinamici

movimento sincronico degli sfondi con il dispositivo (solo quelli con giroscopio)

supporto per i colori dei temi automatici in base allo sfondo in uso, incluso Material You per Android 12

Un’anteprima di cosa è in grado di fare è visibile con le GIF qui in basso:

Come installare Wallpaper Engine su Android

La companion app Wallpaper Engine per Android può essere scaricata dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso, ma per essere sfruttata richiede la versione per PC Windows, disponibile a questo link. È compatibile con i dispositivi con almeno Android 8.1 Oreo.

