Wallpaper Engine, una delle applicazioni più popolari su Windows per impostare un wallpaper live sul proprio PC – sì, Windows non ha ancora esteso il supporto a questa funzione -, starebbe in procinto di fare il grande salto anche su Android.

Wallpaper Engine sta per arrivare

Come ben sappiamo Android supporta i wallpaper live da ormai diversi anni, ma Wallpaper Engine avrebbe dalla sua alcune funzionalità piuttosto comode. Lo sviluppatore ha fatto sapere che la versione per Android non solo sarà disponibile come aggiunta a chi possiede già l’applicazione desktop, per Windows, ma che dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane, al massimo entro il mese di novembre.

Wallpaper Engine per Android offrirà alcune funzionalità già note a chi possiede la versione per PC, e l’integrazione tra la versione mobile e quella per computer offrirà la possibilità di trasferire wallpaper tra le due piattaforme. Una volta disponibile su Android, l’applicazione permetterà di impostare un limite massimo di FPS, personalizzare alcuni parametri per contenere il consumo di batteria e importare video e/o GIF direttamente nell’applicazione per utilizzarli come wallpaper.

Wallpaper Engine, una volta disponibile, supporterà tutti gli smartphone Android muniti di Android 8.1 o superiore.

