Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le tante novità che probabilmente arriveranno nel corso delle prossime settimane ne troviamo anche una che farà felice gli utenti che usano molto gli adesivi.

Un’altra piccola novità per WhatsApp

Alla fine di giugno, con la versione 2.21.13.15 di WhatsApp Beta, gli sviluppatori di questo servizio hanno implementato un nuovo modo di trasmettere i pacchetti ufficiali di adesivi ai propri contatti e gruppi e ora viene rafforzato questo strumento con l’introduzione di una scorciatoia che consente di inoltrare rapidamente un adesivo, così come viene mostrato dalla seguente immagine:

Alla base di tale nuova scorciatoia vi è la volontà di consentire agli utenti di inviare un adesivo ai propri contatti senza prima doverlo salvare o senza la necessità di visualizzare le opzioni del messaggio per inoltrarlo.

Al momento questa funzione è disponibile soltanto per i tester e per coloro che usano le ultime versioni beta per Android e del client Web ma probabilmente nelle prossime settimane (o, al massimo, nel giro di qualche mese) sarà estesa a tutti attraverso la sua implementazione in una release stabile dell’applicazione. Basta avere un po’ di pazienza.

Come provare le versioni beta dell’app

Chi desidera provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

