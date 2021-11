La storia recente di HONOR ha visto l’azienda cinese staccarsi da Huawei per evitare le disastrose conseguenze commerciali causate dal ban USA. Con l’arrivo di HONOR 50 con il supporto alle app Google, l’azienda è più che mai pronta a tornare sul mercato con una ricca proposta di prodotti che spaziano dagli smartphone ai notebook.

HONOR fa il gran ritorno su Amazon

Il ritorno di HONOR su Amazon sottolinea la strategia dell’azienda pronta più che mai ad affrontare le sfide del mercato. “HONOR, da azienda indipendente, è tornata a collaborare con i più importanti partner di canale e di distribuzione” – dichiara Stefano Grianti, Vice President of Sales, HONOR. “Siamo felici di poter annunciare il nostro ritorno su Amazon, un partner per noi strategico e grazie al quale saremo in grado di distribuire ai nostri clienti un ampio portafoglio di prodotti, non solo smarpthone e wearable, ma anche laptop e accessori, per fornire un’esperienza premium di utilizzo e always connected a tutti i nostri clienti“.

Per festeggiare il ritorno di HONOR su Amazon, l’azienda svela queste importanti offerte sull’eCommerce:

HONOR 50 6+128 GB, in offerta a questo link al prezzo di 499,90 euro invece di 529,90 con coupon da 30 euro fino al 31 novembre ;

invece di 529,90 con coupon da 30 euro fino al ; HONOR 50 Lite, in offerta di lancio al prezzo di 299,90 euro a partire dal 3 dicembre;

a partire dal 3 dicembre; HONOR MagicBook X15, in offerta di lancio a questo link al prezzo di 549,90 euro invece di 649,99 euro fino al 29 novembre.

