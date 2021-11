Importanti cambiamenti interessano il colosso sudcoreano LG che a breve vedrà l’arrivo di un nuovo CEO. Infatti, a partire dal prossimo 1° dicembre 2021, William Cho, già Chief Strategy Officer, prenderà anche il posto di CEO dell’azienda.

William Cho alla guida di LG dal 1° dicembre

Con alle spalle una importante esperienza come presidente di LG Canada, Australia e Stati Uniti, Cho guiderà un nuovo team di executive che “accelererà i cambiamenti concentrandosi ancora di più sul valore per il cliente nel perseguimento della crescita“. L’azienda opererà anche una importante riorganizzazione del Customer Satisfaction Management Center nel nuovo Customer Value Innovation Office: l’obbiettivo sarà quello di “identificare e incorporare in modo più efficace il feedback dei clienti e i punti deboli nei processori di pianificazione, sviluppo e vendita del prodotto.”

Nonostante l’azienda abbia abbandonato il settore mobile in termini di vendita di smartphone, non bisogna dimenticarsi che la compagnia è più impegnata che mai nell’offrire soluzioni di alto livello per nuovi dispositivi come ad esempio i pannelli pieghevoli.

