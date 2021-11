Unieuro si accinge al gran finale del Manà manà Black Friday, promozione lanciata a inizio novembre, e che nel corso di questo mese autunnale ha realizzato un susseguirsi di offerte e occasioni che hanno permesso a molti di fare dei veri e propri affari.

Per l’ultimo periodo promozionale la catena di elettronica ed elettrodomestici ha deciso di proporre nuovamente il “NO IVA”, ovvero uno sconto del 22% su una grossa selezione di prodotti e del 44% di sconto su numerosi elettrodomestici. Vediamo più nel dettaglio.

Il funzionamento del Black Friday Unieuro è molto semplice e la promozione è disponibile sia nei negozi fisici che online e prevede uno sconto di almeno il 22% sui prodotti che hanno un costo superiore ai 299 Euro. Più precisamente:

Utilizzando il link qui sotto potrete inoltre scoprire tutti gli altri prodotti che godono dello sconto del 22% (in alcuni casi la percentuale sale parecchio), ricordandovi che avete tempo solamente fino alla mezzanotte di oggi.

Purtroppo bisogna fare attenzione ai prodotti esclusi dalla promozione Unieuro che questa volta sono numerosi, ovvero:

console game e i software game in preorder, i prodotti a marchio Dyson, Apple, iRobot, AEG, Miele, Liebherr, Foppapedretti, i prodotti presenti nel volantino “Manà Manà Black Friday, terza puntata” valido dal 19 al 25 novembre, i prodotti presenti nel volantino “Manà Manà Black Friday”, valido dal 2 all’11 novembre, e “Manà Manà Black Friday, seconda puntata” valido dal 12 al 18 novembre, con validità prorogata fino al 25 novembre come indicato da apposito materiale pubblicitario esposto sul prodotto, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate e gli abbonamenti, gli ordini effettuati sulla sezione liste nozze del sito unieuro.it e gli ordini effettuati in data antecedente al 25 novembre sul sito unieuro.it e sull’app, anche se ritirati e pagati presso il punto vendita.