L’utilizzo dei dispositivi Google Pixel continua in Hawkeye, la serie tv Disney+ che vede i personaggi principali utilizzare gli smartphone di Google.

Barton utilizza la variante Just Black di Google Pixel 3, ma l’interfaccia utente è personalizzata e non assomiglia affatto ad Android, come si può notare quando l’Avenger effettua una ricerca su Google.

Google Pixel domina il Marvel Cinematic Universe

La moglie Laura usa la variante Not Pink e in un’immagine si può riconoscere l’app Google Telefono, tuttavia Hawkeye è anche individuato con uno smartphone a conchiglia.

Kate Bishop utilizza uno smartphone Google Pixel 4 Just Black con un sistema operativo profondamente personalizzato e coerente con il contesto della storia. Nelle immagini si possono notare la spessa cornice che ospita Soli e l’hardware di sblocco facciale, tuttavia c’è uno strano sistema di navigazione con una pillola centrale e pulsanti vicino agli angoli inferiori.

Anche Eleanor, la madre di Kate, utilizza Google Pixel 4 protetto da una custodia color grigio. Nell’immagine sottostante spicca il pulsante di accensione color salmone.

A parte tutto, si tratta di dettagli che non possono che far felici i fan sia degli smartphone della famiglia Google Pixel che del Marvel Cinematic Universe.

Le riprese di Hawkeye sono iniziate nel dicembre del 2020 e congelate il 21 aprile, con nuove riprese previste a settembre 2021.

