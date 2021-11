Samsung Galaxy S21 Ultra ottiene la nuova app fotocamera Expert RAW

A quasi un anno dalla sua presentazione ufficiale, Samsung Galaxy S21 Ultra rimane uno dei migliori smartphone in commercio per quanto riguarda il comparto fotografico (e non solo) e adesso strizza l’occhio agli utenti più esperti con la nuova applicazione Expert RAW, appena rilasciata dal produttore sudcoreano.

Beninteso, l’app fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra mette già a disposizione una modalità Pro Mode, tuttavia quest’ultima può essere sfruttata soltanto sulla fotocamera principale e su quella ultragrandangolare. La Pro Mode integrata nella fotocamera del dispositivo non supporta ufficialmente le due unità zoom di Galaxy S21 Ultra ed è proprio qui che entra in gioco la nuova applicazione.

Sul Galaxy Store, a partire dalla Corea del Sud, Samsung ha rilasciato l’app Expert RAW, la quale supporta tutte le fotocamere di Galaxy S21 Ultra: la principale da 108 MP, la ultra grandangolare da 12 MP, quella da 10 MP con zoom ottico 3x e quella da 10 MP con lenti periscopiche e zoom ottico 10x. Tutte le fotocamere sono utilizzabili in Pro Mode, con possibilità per l’utente di intervenire manualmente su esposizione, messa a fuoco, ISO, bilanciamento del bianco e velocità dell’otturatore. Tutti i controlli sono a disposizione sia nelle foto che nei video.

In aggiunta a questo, Expert RAW consente ai possessori di Samsung Galaxy S21 Ultra di regolare alte luci, ombre, saturazione e tinta (al pari dell’app stock), ma offre anche istogramma, supporto HDR, capacità di salvare immagini nei formati Lossless JPG e 16-bit Linear DNG RAW.

È fondamentale precisare che l’applicazione Expert RAW è disponibile soltanto per Samsung Galaxy S21 Ultra e funziona solo se lo smartphone è stato aggiornato ad Android 12 con One UI 4.0. In questo momento l’app è in beta, ma la release stabile dovrebbe essere dietro l’angolo. Ecco il link per scaricare l’APK:

Download app Expert RAW per Samsung Galaxy S21 Ultra

