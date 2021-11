Il Material You presentato da Google per Android 12 sfrutta il nuovo sistema di colori dinamici basati sullo sfondo per rendere al meglio a livello grafico. Il sistema è concettualmente piuttosto semplice cosa che però non si può dire per l’esecuzione, visto che Android 12 è in grado di scegliere il colore dominante dello sfondo per creare la palette di colori che poi viene applicata all’intero sistema operativo. Il nome di questo sistema è Monet e per la maggior parte degli sfondi esegue senza dubbio un ottimo lavoro a costruire la palette di colori da usare.

Se però non vi piacciono le scelte di Monet, volete più controllo e personalizzazione è possibile personalizzarli con un app del Google Play Store, LWP+. Una volta scaricata e installata sul vostro dispositivo dovrete fare tap su “wallpaper type” e selezionare il vostro sfondo preferito. Una volta fatto ciò avrete la possibilità di attivare i “custom colors” e selezionare il colore primario, secondario e terziario. Selezionate queste tre opzioni, è necessario tornare in alto e fare tap su “set as current live wallpaper” e il gioco è fatto.

Originariamente questa app era stata sviluppata per Android 8.1 e dava la possibilità di impostare la modalità scura a livello di sistema. Dopo vari aggiornamenti è stata resa compatibile anche con Android 12. Ciò che l’app fa per “ingannare” Monet è impostare uno sfondo dinamico che in realtà mostra semplicemente l’immagine da voi impostata mentre al sistema fornisce un colore primario, secondario e terziario che, come appena visto, vengono utilizzati a livello di sistema. Questa può essere una soluzione nei casi in cui Monet non selezioni un colore gradito e sarebbe stata certamente apprezzata la presenza di un opzione del genere a livello di sistema. Se avete un Pixel con a bordo Android 12 potete scaricare LWP+ dal badge sottostante.

