Già a partire dall’estate appena trascorsa, Google ha deciso di estendere il percorso di rinnovamento grafico in chiave Material You al mondo degli indossabili, attraverso il lancio del nuovo Play Store per Wear.

Orologio di Google per Wear OS si aggiorna portando il Material You

Il Material You ha adesso abbracciato anche l’app Orologio di Google nella sua versione per Wear OS. È giunto, dunque, il momento di dare uno sguardo più approfondito al nuovo aggiornamento grafico, in particolare per quanto concerne la funzione “Allarme”.

La prima immagine mostra l’anteprima di creazione di un allarme, con un pulsante centrale giallo che riporta l’orario, un conto alla rovescia posto in alto e il giorno della settimana in basso. Si può già notare come il colore giallo sia stato scelto con una sfumatura più chiara e tenue.

La seconda immagine, invece, ci fornisce una prospettiva della modalità per posticipare (attraverso l’icona a sinistra) o interrompere (tramite la “x” a destra) l’allarme. Lo sfondo e il tema, in questo caso, ricordano la schermata di invocazione presente sugli smartphone Android 12.

Per la ripetizione nel tempo degli allarmi, infine, la nuova schermata è quella mostrata nell’ultima foto. Tuttavia, si pensa che, ben presto, Big G potrebbe optare per una visualizzazione a griglia.