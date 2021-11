A seguito delle ultime anticipazioni su Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Tab S8 Ultra, in queste ore abbiamo l’opportunità di scoprire i render leak di Samsung Galaxy A13, l’atteso smartphone di fascia bassa che prenderà il posto di Samsung Galaxy A12 – qui la nostra recensione.

Ecco il design di Samsung Galaxy A13

Dalle informazioni pubblicate in rete sembra che lo smartphone verrà commercializzato nelle versioni con connettività 4G e 5G. Il design non sembra scostarsi tanto dell’attuale modello, almeno frontalmente, dove si può notare un notch a goccia e cornici sufficientemente ottimizzate per un device evidentemente economico.

È sul retro che il design prende tutta un’altra piega: invece dell’isola squadrata di Samsung Galaxy A12, i render leak di Samsung Galaxy A13 svelano tre sensori posizionati sulla scocca in plastica senza alcun tipo di raggruppamento all’interno di un modulo; sembra che il sensore principale possa essere da 50 MP.

Per quanto riguarda la scheda tecnica è molto probabile l’introduzione del processore MediaTek Dimensity 700 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre il display sembra un LCD da 6.48 pollici a risoluzione Full HD+. Il lato sinistro dovrebbe integrare il carrellino della SIM mentre sul lato destro si parla del bilanciere del volume e il tasto di accensione con sensore di impronte integrato.

Nessuna informazioni sulla versione della One UI attesa, è altamente probabile che verrà commercializzato con Android 11, ma si dice che la batteria da 5000 mAh disporrà del supporto alla ricarica rapida a 25 W.

